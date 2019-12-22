Миро поставила диагноз молодящемуся Диброву

Москва, 22 декабря. Популярный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на молодую жену телеведущего Дмитрия Диброва Полину.

Блогер сравнила фотографии 60-летнего Диброва, сделанные профессионалом, и кадр из жизни. Миро обратила внимание, что в жизни телеведущий выглядит как «старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами». Из-за «обмякшего, женоподобного лица» Дибров выглядит как бабушка, считает Миро.

Блогер поставила Диброву диагноз ― «фотошоп головного мозга», отметив, что подобным заболеванием страдают и другие российские звезды, в том числе продюсер Яна Рудковская.

Брак с Дибровым позволяет его 30-летней жене Полине иметь крышу над головой с хорошей обстановкой, хорошую машину, не вставать с 7.00 ради работы и носить дизайнерские «тряпочки», считает блогера.

«Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь — одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость на дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего климакса», ― добавила Миро.

Сам Дибров к пожилым людям относить не торопится. Он признает, что довольно молодо выглядит для своих лет и объясняет это особой породой донских казаков. По словам Диброва, он является результатом естественной «селекции казачьей истории».

Напомним, что Полина стала четвертой женой Диброва. Пара поженилась 28 марта 2009 года. Ранее телеведущий выразил мнение, что любовь – не самое важное в браке. По мнению Диброва, самое важное – это семейная конфликтология.