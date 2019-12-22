Вернувшаяся в Россию Ротару заменит Пугачеву на «Голубом огоньке»

Москва, 22 декабря. Украинская певица София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонек», заменив звезду российской эстрады Аллу Пугачеву, которая принимать участия в новогодних шоу не будет.

Как сообщает «Газета Кемерова», в праздничном шоу Ротару исполнит не меньше двух композиций.

Отмечается, что она записала не только музыкальные номера, но и новогодние поздравления в зрительном зале, где в «Огоньке» традиционно за столиками сидят другие артисты и подпевают выступающим коллегам.

После участия в съемках вернувшаяся на российскую сцену Ротару отказалась от общения со СМИ и сразу направилась в гостиницу.

Ранее концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал, что в настоящее время певице поступает много предложений об участии в различных мероприятиях, в том числе в России. Он отмечал, что до конца года артистка должна вернуться в Москву. Лавров выразил надежду, что у его подопечной будут концерты в РФ, «потому что поклонники реально ждут».

В противоположность Ротару Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева заявила, что пока совсем не планирует где-либо выступать и мечтает вернуться на сцену лишь спустя десять лет — в свои 80. Представительница артистки Елена Чупракова сообщила, что в этом году звезда не будет принимать участие в том числе в телевизионных «голубых огоньках», передает Ura.ru.

Напомним, о том, что украинская певица София Ротару возвращается с концертами в Россию, стало известно в середине ноября. Сообщалось, что артистка выступит на фестивалях «Легенды ретро FM» и «Песня года». В 2018 году исполнительница отказалась от концертов в РФ в канун Нового года по политическим мотивам.