Бывшая жена Малинина стала жертвой любовника-афериста

Москва, 22 декабря. Бывшая жена известного музыканта Александра Малинина Ольга Зарубина призналась, что стала жертвой нового любовника, который оказался аферистом.

По ее словам, несколько месяцев назад с ней по Сети связался мужчина, который представился звездой «Маски-шоу» Георгием Делиевым.

«Признавался в любви, утверждал, что жить без меня не может», — вспомнила Зарубина.

Эстрадная певица отметила, что поначалу не заподозрила неладное и продолжила общение с мужчиной, который показался ей приятным собеседником. В какой-то момент поклонник перешел к активным действиям: обещал увезти возлюбленную в Японию и Турцию.

Однако вскоре от него пришло сообщение с печальной новостью. Мужчина заявил, что оказался в больнице, и попросил у Зарубиной крупную сумму денег якобы в долг.

Артистка решила рассказать о происходящем дочери, которая «выбила из головы весь туман» и попыталась связаться с аферистом. Но тот не отвечал на звонки.

Тогда дочь Зарубиной дозвонилась настоящему Делиеву, который рассказал, что давно живет в США и устал бороться с мошенниками.

«Получается, я нарвалась на афериста. Мы живем в ужасный век, когда ты никому не можешь доверять», — заключила певица.

Ранее музыкант Аркадий Укупник заявил, что пятый супруг Лолиты Милявской — тренер по сквошу Дмитрий Иванов — до встречи с певицей был альфонсом. По его мнению, и новые отношения для мужчины были практически фиктивным браком, Иванов просто использовал артистку.