Экс-депутат Рады объяснил, как Киев заработает на новых правилах поездок украинцев в РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил ужесточение правил выезда украинцев в Россию необходимостью знать, «кто и с чем покидает страну». Однако бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко уверен, что нововведение связано с желанием обеспечить дополнительные поступления в украинскую казну.

С 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. Об этом сообщил накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал запрет поездок украинцев в РФ по внутренним паспортам в своем микроблоге в Twitter.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство, и с чем», — написал Пристайко.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

Однако, по мнению экс-депутата Рады Алексея Журавко, украинские чиновники лукавят.

«Как можно было объяснить ужесточение правил поездок украинцев в Россию охотой за алиментщиками и прочими должниками? Это какая-то дурость, потому что эти вопросы решаются специальными органами, а не пограничниками! Все украинские должники занесены в специальный реестр и судебные приставы работают по нему. При чем тут поездки в Россию и загранпаспорта? Что они там курят, что принимают такие решения?» — возмутился украинский политик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Алексей Журавко уверен, что истинная причина запрета выезда украинцев в Россию по внутренним паспортам — это стремление украинских властей найти дополнительные средства для пополнения бюджета.

«Вы же представляете загранпаспорта? Если люди, которые часто ездят в Россию на заработки или к родственникам, будут использовать загранпаспорта, то в них очень быстро закончатся страницы — все проштампуют за год-два. И тогда людям придется оформлять новые документы. А это — пошлина в казну. Неплохой источник дохода государства, не правда ли? И все — за счет бедных украинцев! Я уж не говорю о тех, кто никогда не оформлял заграничный паспорт. Их теперь просто заставят это сделать. Не бесплатно, разумеется», — пояснил Журавко.

По его словам, украинские чиновники «чинят очередные препятствия» для своих граждан, которые ездят в Россию.

А украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин заметил, что слова Пристайко звучат, как всем известная поговорка: «Назло бабушке отморожу уши».