Пять украинских компаний подписали контракт о поставках с «Газпромом»

Киев, 22 декабря. Пять компаний из Украины подписали с российским «Газпромом» контракт о поставках газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил источник на нефтегазовом рынке агентства «ЛигаБизнесИнформ».

В минувшую пятницу состоялось подписание протокола соглашения о продолжении транзита урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года», — сообщил источник.

О каких именно компаниях и объемах ресурса идет речь, он не уточнил.

Как сообщил ранее гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что соглашение о продолжении транзита газа, подписанное между Россией и Украиной, открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам.

Отметим, что действие нынешнего контакта заканчивается в этом году. Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза. Действующий контракт между Москвой и Киевом истекает в конце года.