Путин тепло поздравил Лео Бокерию с 80-летием

Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного главу Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерию с 80-летием, отметив, что он внес огромный вклад в развитие российской школы кардиологии. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Глава государства указал на то, что Бокерия посвятил свою жизнь важной и благородной цели, а также внес огромный персональный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения и воспитал поколения профессиональных специалистов.

Российский лидер обратил внимание на то, что огромное число пациентов искренне благодарны Бокерии не только за профессиональную медицинскую помощь, но и за заботу и внимание. Путин отметил его активную общественную деятельность и участие в реализации популярных и необходимых инициатив.

Как сообщало издание Deita.ru, в мае текущего года Минздрав России назвал самых богатых врачей страны. Так, Лео Бокерия вошел в соответствующий список.