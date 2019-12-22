

Сирия, 22 декабря. САА освободила населенный пункт Фарван на границах «Большого Идлиба». США перебросили новый военный конвой из Ирака в Хасаку. Самолеты международной коалиции были замечены в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Фарван на границах «Большого Идлиба»; направили подкрепления в провинцию Ракка.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с сирийскими войсками в Курдских горах в северной части Латакии.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: перебросили военный конвой из Ирака в Хасаку.

Провинция Латакия

В северной части Латакии продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Step News Agency, боевики столкнулись с правительственными войсками в Курдских горах. Связанные с исламистами источники заявляют, что в результате вооруженного противостояния, развернувшегося у населенного пункта Аль-Хаддад, несколько солдат САА были убиты или получили ранения. Кроме того, поступают данные о перестрелках в районе поселения Туффахия. Как известно, окраины провинции занимают исламисты радикальных бандформирований «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (rien4djri) сообщает о том, что над оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорией Восточного Дейр-эз-Зора вновь были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. О целях, преследуемых ВВС западного альянса на данном направлении, пока ничего неизвестно. Предполагается, что вылеты носят разведывательный характер и призваны выявить тайники и убежища террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AbdoZehn), в ходе последних столкновений под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел населенный пункт Фарван. О возможных потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Между тем сирийские ВВС активизировали боевые вылеты в зонах оккупации джихадистов. Согласно информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), под ударом оказались опорные пункты боевиков на окраинах города Маарет ан-Нуман. Напомним, возобновление боевых действий на данном направлении было спровоцировано радикалами, которые на протяжении нескольких дней подряд предпринимали попытки пробраться на позиции сил САР.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в провинцию прибыла партия подкреплений проправительственных сил. Около 150 ополченцев из состава проасадовских военизированных формирований были переброшены в район населенного пункта Ас-Сабха. Отмечается, что часть отрядов направится в сторону авиабазы вблизи города Ат-Табка, тогда как еще часть будет передислоцирована к городу Айн-Исса. Как известно, эти территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября, которое позволило зачистить приграничные с Турцией районы от военного присутствия радикальных курдских группировок.

Провинция Хасака

Очередной американский военный конвой, в составе которого движутся порядка 100 грузовиков, прибыл на территорию провинции Хасака из Ирака. По информации военного источника в сети Twitter (AbdoZehn), колонна направилась в сторону города Камышлы. Отмечается, что американская военная техника и материально-техническое обеспечение были переброшены через погранпереход «Аль-Валид». Местные активисты полагают, что в дальнейшем подкрепления будут переправлены в соседнюю провинцию Дейр-эз-Зор, где находятся крупнейшие сирийские нефтегазовые месторождения, контроль над которыми США стремятся упрочить.

1 Организация запрещена на территории РФ.