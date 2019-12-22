Здание завода обрушилось в Омске, ФАН публикует видео

Омск, 22 декабря. Обвалившееся заводское здание в Омске унесло жизнь одного человека, еще один предположительно находится под завалами. Спасатели ждут прибытия спецтехники для освобождения пострадавшего из-под обломков.

Обрушилась кирпичная водонапорная башня, которую разбирали на территории комбикормового завода, а также неэксплуатируемое четырехэтажное здание. По предварительной информации, площадь обвала около 100 кв. метров. На месте работают спасательные подразделения.

Неэксплуатируемую постройку готовили к сносу, во время работ по демонтажу произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания, передает пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации всего пострадали три человека. На месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники.

Федеральное агентство новостей публикует видео с последствиями обрушения заводских построек.

Ранее ФАН опубликовал видео крупного пожара на территории завода «Уфанефтехим» в Башкирии. К тушению привлекли 75 человек и 21 единицу техники, задействовали пожарный поезд. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.