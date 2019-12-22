Гузеева на съемках сделала массаж чужому жениху

Москва, 22 декабря. Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева во время съемок шоу «Давай поженимся» сорвала сюрприз одной из невест и вместо нее сделала массаж участнику съемок.

По задумке, женщина, пришедшая в студию популярной программы бороться за внимание потенциального жениха, должна была сделать ему массаж. Пока участница шоу требовала принести массажный стол, Гузеева перехватила инициативу.

Ведущая ласково, как отметили гости программы, сделала чужому жениху массаж головы. Мужчина, по всей видимости, остался под впечатлением от мастерства Гузеевой.

«Теперь надо жениться», — шутливо прокомментировали эпизод гости студии.

Сама же невеста раскритиковала действия ведущей, заявив, что та «украла» ее сюрприз.

Теперь фанаты Гузеевой гадают, испытывает ли ревность ее супруг Игорь Бухаров, за которого она вышла замуж в 1999 году. Актриса давно уже не скрывает, что в ее семье порой случаются разногласия. Так, меньше чем за год пара четыре раза расставалась и сходилась снова.

Ранее Гузеева призналась, что в молодости злоупотребляла алкоголем и доводила себя до такого состояния, что ей был безразличен окружающий мир. К алкоголизму, по словам телеведущей, добавились ожирение и депрессия. Побороть губительные привычки удалось лишь благодаря поддержке семьи.