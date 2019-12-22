ليبيا ، 21 ديسمبر. الأخبار الرئيسية لليوم الماضي

ليبيا ، 21 ديسمبر. لم تتلق تونس دعوة لحضور مؤتمر حول تسوية الوضع في ليبيا ، والذي سيعقد في برلين. تم إرسال إرهابيي حكومة الوفاق الخاضع للسيطرة الليبيين الذين أصيبوا في المعارك مع الجيش الوطني الليبي و ذهبوا إلى تركيا لتلقي العلاج. قال رئيس السابق للمخابرات العسكرية التركية إسماعيل حقي بكين إن أنقرة يجب ألا ترسل قواتها إلى ليبيا ، فمن الضروري التفكير في جميع الخيارات الممكنة وإعداد خطة. قبل دعم إرهابيي حكومة الوفاق الوطني الليبي بالأسلحة و الجنود

اشتكت تونس من عدم تلقي دعوة لحضور مؤتمر حول ليبيا

صرح السفير التونسي في روسيا طارق بن سالمٱن تونس لم تتلق دعوة لحضور مؤتمر حول تسوية الوضع في ليبيا ، والذي سيعقد في برلين

قال الدبلوماسي : تونس عبرت عن استيائها لعدم إرسال الدعوة

ذكر طارق بن سالم أيضًا أن دولته تقع على حدود ليبيا ، لذا فإن كل ما يحدث في هذا البلد له أهمية كبيرة بالنسبة للأمن ، فضلاً عن المجالين الاقتصادي والاجتماعي في تونس

وقال السفير : ستكون القضية الليبية واحدة من أهم القضايا في عام 2020 ، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي

من المتوقع عقد مؤتمر لحل الوضع في ليبيا في برلين في منتصف يناير

يذكر أنه بعد اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011 ، والذي تم الإطاحة به من قبل الولايات المتحدة ، كانت البلاد في أزمة. في عام 2014 ، نتيجة للانتخابات البرلمانية المشروعة ، تم تشكيل مجلس النواب ، ومقره في شرق ليبيا في طبرق ، وفي الواقع ، الهيئة القانونية الوحيدة الحاكمة في البلاد. تتبع الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر ، الذي يقوم بعملية مكافحة الإرهاب في البلاد

تم السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس ، الواقعة في الغرب ، من قبل حكومة الوفاق الوطنية الإرهابية التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في ليبيا ، وقائدها فايز سراج. توفر حكومة الوفاق الدعم والتغطية للعصابات المسلحة التي تخلق الفوضى في طرابلس وتتعارض مع بعضها البعض. إرهابيو الوفاق يخطفون ويعذبون الناس و يتاجرون بالعبيد

إرهابيون من حكومة الوفاق يعالجون في إسطنبول، الإعلام التركي

تم إرسال إرهابيي حكومة الوفاق الخاضع للسيطرة الليبيين الذين أصيبوا في المعارك مع الجيش الوطني الليبي و ذهبوا إلى تركيا لتلقي العلاج، وفقًا لصحيفة "جمهوريت" التركية ، يوجد الآن ما لا يقل عن 600 من المتشددين الليبيين في إسطنبول

اكتشف الصحفيون أن مقاتلي حكومة الوفاق مع المترجمين يوضعون في ثلاثة فنادق في إسطنبول. العلاج يتم في المؤسسات الطبية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

تمكن المراسل التركي من التواصل مع أحد الجرحى الإرهابيين. حيث قال أن المليشيات يعانون من خسائر فادحة. هم الذين نظموا و دفعوا ثمن العلاج ، مصدر المنشور غير معروف

لطالما عُرِفت تركيا في دعمها للإرهابيي حكومة الوفاق الليبي مع "رئيس الوزراء" فايز سراج. تقوم أنقرة بتهريب المقاتلين إلى طرابلس من محافظة إدلب السورية بعد العمليات الناجحة للجيش العربي السوري لتحرير هذه الأرض. في الوقت نفسه ، تقاتل الشركات العسكرية والأمنية التركية في العاصمة الليبية وضواحيها

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تدريب المقاتلين في طرابلس على يد مدربين عسكريين تركيين. و ترسل أنقرة للإرهابيين لحكومة الوفاق الأسلحة و المعدات العسكرية. يتم نقل هذه البضائع عن طريق البحر والجو

نذكر أن تركيا قررت مؤخرًا إضفاء الشرعية على دعمها حكومة الوفاق، و قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه مستعد لإرسال القوات التركية لمساعدة عصابات حكومة الوفاق ، والتي تعارض الآن عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي

يواصل الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة ، التي تهدف إلى تحرير ليبيا من الإرهابيين. دخلت الحملة التي بدأت في عام 2014 الآن المرحلة النهائية: تم تحرير شرق البلاد بالفعل من الجهاديين ، ولم يتبقى إلا شمال غرب ليبيا والعاصمة ، حيث تم الاستيلاء عليها من قبل مقاتلي حكومة الوفاق. في اليوم السابق ، ثم إعلان أن الجيش الليبي مستعد لتحرير العاصمة خلال 72 ساعة

الرئيس السابق للمخابرات التركية يشكك في نجاح أنقرة في ليبيا

قال الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التركية إسماعيل حقي أن أنقرة يجب ألا ترسل قواتها إلى ليبيا ، فمن الضروري التفكير في جميع الخيارات الممكنة وإعداد خطة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة مستعدة لتقديم المساعدة إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية الإرهابية. ومع ذلك نُصِحَ أردوغان بعدم التسرع ودراسة الوضع

و صرح الجنرال: الآن ليست هناك حاجة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا ، لكننا بحاجة إلى التفكير في جميع الخيارات الممكنة وإعداد استراتيجية. لم يعرف بعد ما الذي سيحدث في ليبيا

يذكر أن معظم أراضي ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. مع ذلك فايز سراج يضمن لتركيا الحفاظ على مذكرة مهمة في الشرق المتوسط. ستضمن الوثيقة استلام مبالغ كبيرة في ميزانية تركيا من بيع النفط. ومع ذلك ، لم يستبعد الخبراء أن يخسر السراج الحرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنقل على الفور قواتها إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ، الذي أدين مرارًا وتكرارًا بأن لها علاقات مع منظمات الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة الإخوان المسلمين ، سيساعد الجيش التركي حكومة الوفاق على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي

أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في عام 2014 عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب لتحرير ليبيا من الإرهابيين. في أبريل من هذا العام ، بدأت مرحلة جديدة من العملية - تحرير طرابلس من العصابات والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق

تركيا تتبنى استراتيجية إرهابية أمريكية من خبير أمريكي

بعد دعم الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي بالأسلحة و العسكريين ، فإن أنقرة تدعم منذ فترة طويلة العصابات الإجرامية التي تعمل لصالحها وتدافع عنها. تم إرسال إرهابيي حكومة الوفاق الخاضع للسيطرة الليبيين الذين أصيبوا في المعارك مع الجيش الوطني الليبي و ذهبوا إلى تركيا لتلقي العلاج، وفقًا لصحيفة "جمهوريت" التركية ، يوجد الآن ما لا يقل عن 600 من المتشددين الليبيين في إسطنبول

دعم تركيا للإرهابيين معروف منذ وقت طويل. على سبيل المثال ، في شهر فبراير من هذا العام ، في غيبوبة ، وقع زعيم جماعة حياة تحرير الشام ، محمد حسين الشرع ، المعروف باسم أبو محمد الجلياني ، تم نقله إلى مستشفى في مدينة أنطاكيا التركية، بعد إصابته بشظية في رأسه

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لبعض المجموعات ، أصبحت تركيا موطنًا ثانيًا. قام رئيس الجماعة المسلحة "جيش الإسلام" عصام بواني بزيارة البلاد مرارًا وتكرارًا بدعوة رسمية من السلطات المحلية. العديد من الصور ومقاطع الفيديو من أماكن الاجتماعات الرسمية تشهد على ذلك. وفي الوقت نفسه ، فإن البلطجية معروفون بإعدام القوات السورية في الغوطة الشرقية والعديد من الجرائم الأخرى ضد المدنيين

يرتبط ممثلو "الحكومة" طرابلس في ليبيا ارتباطًا وثيقًا بتركيا. رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري ، يعيش منذ فترة طويلة في هذا البلد مع أسرته. حيث أنه يمثل غطاء للإرهابيين على وجه الخصوص ، هو يشارك في إضفاء الشرعية على المسلحين في طرابلس وفي شمال غرب البلاد

وفقا لأستاذ مشارك في العلوم السياسية وقسم علم الاجتماع بليخانوف و عضو مجلس الخبراء ضباط روسيا ألكسندر بيرندزيف ، تركيا حاولت القيام بنفس الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة على الساحة العالمية، كما أنها تستخدم الإرهابيين في مصلحتها ، الفرق الوحيد في أن واشنطن تنشئ هذه الجماعات ، وأنقرة تستخدم تلك التي تم إنشاؤها بالفعل

والحقيقة هي أن تركيا كانت ، إلى حد ما ، تشعر بالغيرة من دور الولايات المتحدة الذي تلعبه في الإرهاب وتشير إليه. قال الخبير في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية الأمر لا يتعلق فقط بمحاربته ، بل يتعلق باستخدامه كأداة إدارية، جيوسياسية ، ويؤثر بشكل عام على الوضع في بلد معين

وفقًا لأحد أعضاء مجلس الخبراء ، فإن داعش وعدد من الجماعات الإرهابية الأخرى كانت تحت تأثير الولايات المتحدة ، كانوا بمثابة أداة للتأثير الجيوسياسي، بينما تصرفت تركيا بشكل مختلف

الفرق في هذا الصدد هو أن تركيا أرادت أن تأخذ بنيات إرهابية جاهزة وإعادة تعيينها. بينما الولايات المتحدة الأمريكية خلقتهم من البداية ، واستثمرت في تشكيل وتطوير هذه الجماعات

في الوقت نفسه ، أضاف ألكساندر بيرندزيف باستخدام مثال ليبيا ، يمكن للمرء أن يحكم على كيفية قررت تركيا السيطرة على هذه الأراضي باستخدام الجماعات الإرهابية. أذكر أن أنقرة تزود المقاتلين الخاضعين لسيطرة حكومة الوفاق الوطني وترسل المساعدات على شكلمجرمين فروا من إدلب السوري الذي وجد ملجأً جديدًا في العاصمة الليبية. هناك يقاتلون ضد الجيش الوطني الليبي ، الذي يسعى لتحرير العاصمة بشدة من العصابات

تقوم السلطات بتزويد العصابات بالأسلحة والمعدات العسكرية ، وإرسالها عن طريق البحر والجو

من جهة ، ليس للولايات المتحدة في ليبيا مثل هذا التدخل كما هو الحال في سوريا ، وهنا قررت تركيا تمامًا إثبات نفسها كطرف لسيطرة على المنظمات الإرهابية لأغراضها السياسية. وهم يسترشدون بقاعدة لا يوجد مكان مقدس ، و بذلك يتدخلون في ليبيا. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة يمكنها لعب ورقتها هنا دون اتخاذ إجراء حاسم للتدخل في ليبيا. وقال المصدر : ربما يكون الأمر مفيدًا لهم حتى يتمكنوا لاحقًا من بدء أعمال نشطة في هذا البلد

منذ عام 2014 ، تم تنفيذ عملية الكرامة في ليبيا تحت قيادة المشير خليفة حفتر. هدفها هو تحرير ليبيا من الإرهابيين والعصابات المسلحة. منذ أبريل من هذا العام ، يقوم الجيش الليبي بتنظيف طرابلس والشمال الغربي من البلاد من المتشددين ، بما في ذلك أولئك الذين يقاتلون بجانب حكومة الوفاق الوطني