МИД Польши воспринял слова Путина о Второй мировой войне «с тревогой и недоумением»

Варшава, 22 декабря. Польша отреагировала на слова президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны «с тревогой и недоумением». Об этом свидетельствует заявление МИД государства.

На пресс-конференции 19 декабря Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как ее правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и происходящим на территории страны. Он отметил, что государственное правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», в связи с чем «не с кем было бы даже разговаривать на эту тему».

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — следует из заявления.

С позиции Польши, «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе, выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне».

В МИД Польши убеждены, что слова российского лидера «подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

Польская сторона считает, что «честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны».

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении. В связи с его подписанием официальная позиция властей Польши заключается в том, что СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с гитлеровской Германией.

Пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией, подписанный в Москве 23 августа 1939 года, фактически позволил Советскому Союзу подготовиться к войне, усилить свою военную промышленность, увеличить численность Красной армии, вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия и осуществить ряд других стратегически важных моментов. Кроме того, его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.