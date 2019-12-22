В Совфеде напомнили Польше о «валявшейся» в пыли гитлеровских сапог Европе

Польша до начала боевых действий искала партнера в лице Германии для того, чтобы начать совместную войну против СССР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Реакция Польши

Варшава выражает «тревогу и недоумение» по поводу слов российского лидера Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении польского министерства иностранных дел.

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в заявлении.

19 декабря на пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли на территорию Польши «после того, как польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории» страны. Президент РФ обратил внимание, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем было бы даже разговаривать на эту тему».

В свою очередь, Варшава полагает, что «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне».

«Исторический бред»

Комментируя заявление польского МИД, Олег Морозов заметил, что современная Польша в этом вопросе ставит в один ряд Германию и Россию. При этом сенатор обратил внимание, что советские войска вошли в Польшу на 17-й день войны, которая фактически была закончена разгромом польской армии.

«Если бы наши войска не вошли на территорию Польши, то к концу сентября немцы вышли бы к границе Советского Союза. Это совершенно очевидно, потому что воевать с ними уже никто не мог. Но самое главное ведь не в этом — поляки пытаются представить договор России с Германией как сепаратный раздел Польши, как равную ответственность за начало Второй мировой войны. Я хочу напомнить, что к моменту, когда СССР вступила на территорию Польши, 11 стран уже объявили друг другу войну. Это уже была полноценная мировая война. Это к вопросу о том, кто ее начинал. В тот момент, когда советские войска пошли на запад, война шла уже 17 дней», — пояснил Олег Морозов.

Кроме того, заметил сенатор, доподлинно известно, что Польша до начала боевых действий искала партнера в лице Германии для того, чтобы начать совместную войну против СССР. Варшава называла даже точное число дивизий, которые она была готова выставить для противостояния с Советским Союзом.

«Историю сегодня переписываем не мы. Это делают за океаном, поляки, некоторые европейцы. Путин все сказал правильно. И совершенно понятно, что договор с Германией и вхождение на территорию Польши были оборонительной акцией, которая оттягивала начало конфликта с Германией в тот момент, когда суверенной Польши уже не существовало. Надо четко разграничивать то, что происходило до 1 сентября 1939 года в мире, когда все пытались заполучить Германию в свои союзники для того, чтобы воевать с Советским Союзом (и Польша, и Франция, и Англия)», — добавил Олег Морозов.

По мнению сенатора, переписывание истории, которым сейчас занимаются отдельные страны, — это не вопрос исторической науки и поиска истины. Это абсолютная политика. Историю переписывают только ради того, чтобы выставить в негативном свете и СССР и современную Россию.

«Переписывание истории — это политическое оружие для того, чтобы создать негативный образ современной России. Им не так важно, кто в действительности на кого напал. Почему-то никто не вспоминает про 22 июня, про 28 миллионов наших соотечественников, которые погибли в этой страшной войне. Все забыли про милитаристскую Японию, которая вырезала 30 миллионов китайцев. Но почему-то во всем виноват Сталин и Советский Союз. И это при том, что к 22 июня пол-Европы валялось в пыли гитлеровских сапог. К этому времени Гитлер захватил пол-Европы, мобилизовал европейские заводы для того, чтобы производить оружие, с помощью которого немецкая армия воевала с Советским Союзом», — рассказал Олег Морозов.

По мнению сенатора, когда говорят о том, что это Советский Союз развязал Вторую мировую войну и несет равную ответственность за события во Второй мировой войне, — это «исторический бред».

«А покоренная Европа — это тоже Советский Союз? Или это все-таки Гитлер? Так что история в данном случае ни при чем. Это современная информационная война против России», — заключил Олег Морозов.

Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента РФ Владимира Путина. Ее целью было разъяснение белых пятен в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.