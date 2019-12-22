سوريا في 21 ديسمبر: حققت القوات المسلحة السورية تقدمات جديدة في إدلب ، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن مقتل 2000 مقاتل

من داعش بدعم من الريال السعودي

سوريا ، 21 ديسمبر. أفرجت القوات المسلحة السورية عن عدد من القرى الجديدة في محافظة إدلب وصدت الهجمات الإرهابية واسعة النطاق. صرح الأمريكيون أن حوالي 2000 مقاتل من داعش يخضعون حالياً للحراسة في المنطقة.

تحدث نيبينزيا عن نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية

وصف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود السورية بعبارة "لا يوجد فائزون ، بل خاسرون فقط". جاء ذلك في رسالة البعثة الروسية على الموقع الرسمي.

اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار "الترويكا الإنسانية" (بلجيكا ، ألمانيا ، الكويت) بشأن تمديد آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا. في غضون ذلك ، لم يحصل قرار الاتحاد الروسي على الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاعتماده ، وبالتالي قد تتوقف الآلية عن العمل في 10 يناير.

بالطبع ، لا يوجد رابحون اليوم ، هناك خاسرون فقط. هؤلاء مواطنون سوريون عاديون يخاطرون بتركهم دون مساعدة في المستقبل. و قد علق نيبينزيا على نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأن محاولات تحميل روسيا المسؤولية عن حقيقة أن الآلية لم يتم تمديدها لا أساس لها من الصحة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو لم ترفض تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك السوريين الذين يحتاجون إليها. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح توسيع آلية المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها لتشمل المناطق التي تحتاج إليها.

الولايات المتحدة تعلن عن وجود 2000 ارهابي من تنظيم داعش في الجمهورية العربية السورية

يوجد في سوريا حوالي ألفي إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المحظور في الاتحاد الروسي). صرح بذلك مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال: "في الوقت الحاضر ، هناك حوالي ألفي مقاتل أجنبي في داعش، حوالي 70 ألف امرأة وطفل من أفراد الأسر المسلحة ، محتجزون في سوريا".

كما أشار المسؤول أن الولايات المتحدة استعادت ثمانية من مواطنيها من سوريا ، تمت محاكمة ستة منهم. بالإضافة إلى ذلك ، عاد 15 طفلاً إلى الولايات المتحدة. وفقًا للمسؤول ، أصبحت كازاخستان رائدة في مجال العودة من الجمهورية العربية السورية - حيث عاد المئات من مواطني هذا البلد إلى بلدهم. بالإضافة إلى ذلك ، أعادت البوسنة والهرسك 25 من مواطنيها.و قد أضاف مسؤول الإدارة الأمريكية أن هذا ينطبق على كل من الإرهابيين أنفسهم وأفراد الأسرة المرتبطين بـ داعش.

عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا

عاد أكثر من ألف شخص إلى سوريا خلال اليوم الماضي من لبنان والأردن. جاء ذلك في النشرة الإخبارية لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين.

"خلال اليوم الماضي ، عاد 1063 لاجئًا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية ، بما في ذلك 393 شخصًا من لبنان عبر نقاط التفتيش في جاية يابوس و تلكلخ ، و 670 شخصًا من الأردن عبر نقطة تفتيش نصيب "، - تقول الرسالة.

في الوقت نفسه ، تم تحديد أن أربعة لاجئين عادوا إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد خلال 24 ساعة.

الجيش السوري يحقق نجاحات جديدة في إدلب

احتل الجيش السوري وحلفاؤه بعد معارك طويلة مع "تحرير الشام" قرى جديدة في جنوب شرق المحافظة - حران وقطرة والبرج. تقوم قوات الفضاء الروسية بشن هجمات موضعية على مواقع جهادية بالقرب من قرية سراقيب ، وكذلك في قريتي خان السبل و شتلمنس.

قبل ذلك ، صدت وحدات من الجيش العربي السوري هجومين إرهابيين في محافظة إدلب. صرح بذلك رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، اللواء يوري بورنكوف.

ووفقا لما صرح به اللواء ، حاول مسلحو حراس الدين وهيئة تحرير الشام تحقيق اختراق في اتجاه مستوطنة سنجار. قام أكثر من 300 إرهابي بدعم من العربات المدرعة بمهاجمة موقع الجيش في منطقة قرية اعجاز.

قبل بدء الهجوم ، قام الإرهابيون بإعداد مدفعية قوية ، حاولوا بعد ذلك اختراق مواقع قوات الحكومة السورية. تم إيقاف الهجوم الإرهابي بنيران المدفعية والهجمات الدقيقة التي قامت بها طائرة الجيش السوري ضد المسلحين.

ووقع الهجوم الإرهابي الرئيسي الثاني في منطقة زرزور. حاول مقاتلو أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام تحقيق اختراق في اتجاه مدينة أبو دالي. وشمل الهجوم أكثر من 400 متشدد ، فضلاً عن مدافعي الأسلحة النارية وعربات بيك آب بالرشاشات الثقيلة.