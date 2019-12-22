Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Борисова сдала анализы на наркотики после обвинений хейтеров

631
0 Оставить комментарий

Борисова сдала анализы на наркотики после обвинений хейтеров

Москва, 22 декабря. Известная телеведущая Дана Борисова сдала анализы на наркотики. Фотографию с результатами она опубликовала в Instagram, ответив таким образом хейтерам, которые обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов.

Согласно документам, которые сфотографировала и показала подписчикам Борисова, наркотических и психотропных веществ не было обнаружено.

Телеведущая упрекнула недоброжелателей в излишней агрессии в ее адрес и попытках «добить тех, кто слегка упал», передает телеканал «360».

«Люди, почему вы такие жестокие, злобные, а, главное, любите добивать всех, кто слегка упал???» — написала Борисова.

Борисова сдала анализы на наркотики после обвинений хейтеров

Однако не все поклонники телеведущей поняли ее поступок. Многие подчеркнули, что на деньги, потраченные на анализы, звезда могла бы купить подарок дочери.

«Дана, зачем все это? Живи и радуйся жизни… Зачем лезть из кожи вон, что это даст? Перед кем пытаешься оправдаться?» — задался вопросом ev000gen.

Напомним, весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Знаменитость отправилась в Таиланд на лечение. Она признавалась, что пройти курс реабилитации ее заставил популярный телеведущий Андрей Малахов. Спустя время появились сообщения, что она выглядит и чувствует себя лучше.

Борисова в прошлом месяце впервые рассказала о бывшем муже, который «подсадил» ее на запрещенные вещества. По ее словам, отношения продлились недолго — «загадочный гастарбайтер из Украины испарился через три месяца».

Не так давно стало известно о нервном срыве знаменитости, из-за которого экс-супруг Максим Аксенов забрал у телеведущей их общую дочь Полину. Знакомые звезды предположили, что возможной причиной нервного срыва Борисовой стало биполярное расстройство.

Источник: Instagram Даны Борисовой
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров