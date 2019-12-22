Борисова сдала анализы на наркотики после обвинений хейтеров

Москва, 22 декабря. Известная телеведущая Дана Борисова сдала анализы на наркотики. Фотографию с результатами она опубликовала в Instagram, ответив таким образом хейтерам, которые обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов.

Согласно документам, которые сфотографировала и показала подписчикам Борисова, наркотических и психотропных веществ не было обнаружено.

Телеведущая упрекнула недоброжелателей в излишней агрессии в ее адрес и попытках «добить тех, кто слегка упал», передает телеканал «360».

«Люди, почему вы такие жестокие, злобные, а, главное, любите добивать всех, кто слегка упал???» — написала Борисова.

Однако не все поклонники телеведущей поняли ее поступок. Многие подчеркнули, что на деньги, потраченные на анализы, звезда могла бы купить подарок дочери.

«Дана, зачем все это? Живи и радуйся жизни… Зачем лезть из кожи вон, что это даст? Перед кем пытаешься оправдаться?» — задался вопросом ev000gen.

Напомним, весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Знаменитость отправилась в Таиланд на лечение. Она признавалась, что пройти курс реабилитации ее заставил популярный телеведущий Андрей Малахов. Спустя время появились сообщения, что она выглядит и чувствует себя лучше.

Борисова в прошлом месяце впервые рассказала о бывшем муже, который «подсадил» ее на запрещенные вещества. По ее словам, отношения продлились недолго — «загадочный гастарбайтер из Украины испарился через три месяца».

Не так давно стало известно о нервном срыве знаменитости, из-за которого экс-супруг Максим Аксенов забрал у телеведущей их общую дочь Полину. Знакомые звезды предположили, что возможной причиной нервного срыва Борисовой стало биполярное расстройство.