Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров заявил, что Москва не станет ухудшать отношения с Китаем в угоду США

299
0 Оставить комментарий

Лавров заявил, что Москва не станет ухудшать отношения с Китаем в угоду США Москва, 22 декабря. Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он сообщил, что в ходе недавней встречи экс-помощник президента США по нац безопасности и бывший госсекретарь Генри Киссинджер рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю​​​.

В ней отмечалось, что для США идеальной будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Пекином и Москвой.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает, как минимум, признания», — отметил министр.

Лавров предположил, что сценарий международных отношений из книги Киссинджера «не очень реалистичный».

Американо-китайские отношения резко ухудшились на фоне торговой войны. В последнее время две мощнейшие мировые экономики объявили друг против друга весомые санкции, чем усугубили ситуацию.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров