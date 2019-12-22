Ашраф Гани с большим отрывом побеждает на выборах президента Афганистана

Кабул, 22 декабря. Действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на состоявшихся в стране в сентябре президентских выборах с итогом 50,64% голосов избирателей. Об этом в воскресенье заявила руководитель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

По информации телевизионного канала Tolo News, на второй строчке расположился глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла с результатом 39,52% голосов, а тройку замкнул бывший премьер-министр республики Гульбеддин Хекматияр — 3,85%. В начале текущего месяца Хекматияр выступил с призывом к пересчету голосов на президентских выборах на фоне якобы допущенных во время их подсчета нарушений.

Кроме того, председатель НИК уточнила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн граждан.

Напомним, 28 сентября текущего года в Афганистане прошли президентские выборы. Ожидалось, что предварительные результаты выборов объявят 19 октября, но глава НИК Хава Алам Нуристани объявила об их переносе.