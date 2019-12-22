Эксперт объяснил, почему лидеры ЕС не отдадут «Северный поток — 2» на растерзание США

Потеря «Северного потока — 2» для ведущих стран Европейского Союза стала бы потерей экономических позиций; лидеры ЕС не отдадут трубопровод на растерзание Соединенным Штатам. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Реакция Европы

Американские ограничительные меры против трубопровода «Северный поток — 2» были приняты в интересах Европейского Союза, и многие страны ЕС благодарят за них. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл.

«Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», — заявил Гренелл.

Вашингтон ввел санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компания Allseas, занимающаяся прокладкой «Северного потока — 2», была вынуждена приостановить работы. При этом в немецком правительстве заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», которые направлены «против немецких и европейских компаний».

Потеря экономических позиций

Как отметил Юрий Голубь, «благодарность» Соединенным Штатам выражают не ведущие страны Евросоюза, в частности, Германия и Франция, а государства, которые находятся на передовой антироссийской пропаганды — Польша и страны Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония). К этим странам, по мнению эксперта, также можно отнести и Украину.

«Конечно, кое-кто благодарит — те же поляки, построившие терминал для приема сжиженного газа, а также страны Прибалтики и, разумеется, Украина, которые были бы благодарны Вашингтону даже за начало третьей мировой. Но в целом, в Европе понимают, что дешевые и надежные поставки российского топлива — едва ли не единственное серьезное конкурентное преимущество, которое осталось у Европы в современном мире», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, Индия и страны Юго-Восточной Азии, при более дешевой рабочей силе и молодом населении, вынуждены пользоваться дорогим сжиженным газом. Впрочем, уверен политолог, с вводом в строй «Силы Сибири» ситуация будет меняться.

«Для Европы же лишение дополнительных поставок газа означало бы окончательную потерю экономических позиций. Сохранились ли хоть какие-то политические позиции, покажет реакция на санкции Вашингтона. Но есть надежда, что лидеры ЕС не отдадут «Северный поток — 2» на растерзание США», — заключил Юрий Голубь.

Трубопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Российской Федерации, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных пяти стран одобрение на реализацию проекта до недавнего времени не давала только Дания. Однако 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG все же выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны.

Против «Северного потока — 2» выступают украинские власти, которые в случае запуска трубопровода рискуют потерять доходы от транзита газа из России. В свою очередь, Соединенные Штаты заинтересованы в продаже странам Евросоюза своего сжиженного газа. Как отмечают американские политики, «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрожает энергобезопасности ЕС.