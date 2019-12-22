Солдат ВСУ обяжут изучать английский язык под руководством инструкторов НАТО

Киев, 22 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины с 2020 года начнут активно изучать английский язык, его знание станет условием для служебного роста. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба армии Сергей Наев.

По его словам, каждый военный ВСУ от рядового до генерала обязан знать иностранный язык для работы со «штабными документами» и взаимопонимания во время международных учений и гуманитарных войсковых операций.

Наев убежден, что знание солдатами ВСУ английского языка — один из способов приблизить армию к стандартам Североатлантического альянса. Примечательно, что обучать украинских военных будут под руководством инструкторов НАТО.

По словам замглавы Генштаба ВСУ, обязательное изучение английского языка дополнительно замотивирует солдат и офицеров, которые рассчитывают на продвижение по службе.

«Теперь мы будем предоставлять возможность служебного роста только тем военнослужащим, которые будут знать английский язык», — заключил генерал.

Напомним, Украина долгие годы стремится в НАТО. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, новые власти отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля этого года на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.