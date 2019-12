Малышева вышла в эфир в платье с портретами земляков

❄️????❄️ Мы снимаем новогодние программы. ????☃️❄️ Настроение потрясающее! ????☃️❄️ Хочу поделить со своими нашими маленькими радостями. ☃️Умением подшучивать друг над другом и не обижаться никогда. ????????❄️Дружба – это любовь и уважение друг к другу. ❤️???????? Мне очень повезло с друзьями. Добрыми, верными, замечательными коллегами, прекрасными докторами! ???????? Мы всегда рядом????☃️❄️ Даже когда далеко друг от друга☃️????❄️

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on Dec 7, 2019 at 8:30pm PST