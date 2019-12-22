Малышева вышла в эфир в платье с портретами земляков

Москва, 22 декабря. Телеведущая Елена Малышева появилась в эфире программы «Жить здорово!» в платье с портретами ведущих передачи, родившихся в Кузбассе.

Известная ведущая программ о здоровье родилась в 1961 году в Кемерово. Она часто говорит о том, как любит Сибирь, и вспоминает годы учебы в Кемеровском мединституте.

Гостьей одного из выпусков «Жить здорово!» стала кемеровчанка Алена Бабенко. Малышева объяснила, что на эфир с землячкой выбрала специальный наряд, передает «Газета Кемерова».

«Я к этой встрече подготовила вот такое платье. Вот это я, это Герман Шаевич, это кемеровчане. Чуть пониже — из Новокузнецка Дмитрий Николаевич», — пояснила ведущая, показывая портреты соведущих на платье.

Бабенко ответила, что была бы не прочь тоже надеть такое платье. Она поделилась, что в Кемерово жила на улице Ноградской и училась сначала в школе № 7, потом в первой гимназии.

Оказалось, что соведущий Малышевой кардиохирург Герман Гандельман несколько лет получал образование в этом же учебном учреждении.

«Сибирью могущество России произрастать будет», — заключила Малышева.

Ранее ведущая опровергла информацию о том, что Гендельман не смог пройти контроль в столичном аэропорту «Домодедово» по прибытии из Израиля и был депортирован обратно. Она объяснила, что никаких проблем на таможне у коллеги не было.

Программа «Жить здорово!» выходит в эфире Первого канала с 2010 года. В каждом выпуске ее главная ведущая Елена Малышева и ее коллеги-доктора рассказывают о причинах и способах лечения различных заболеваний, дают рекомендации по здоровому питанию и образу жизни в целом.