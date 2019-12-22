Стаса Костюшкина обвинили в оказании эскорт-услуг

Москва, 22 декабря. Экс-солист коллектива «Чай вдвоем» Стас Костюшкин случайно узнал, что его обвиняют в проституции. Артист назвал домыслы хейтеров смехотворными, поскольку его главный и единственный заработок — музыка.

Скрин переписки неназванных людей 48-летний Стас Костюшкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что с юмором относится к отрицательным высказываниям в свой адрес и нормально реагирует на различные обвинения. Кроме того, бывший участник тандема «Чай вдвоем» создал собственную рубрику под названием «Вот и поговорили».

Так, судя по переписке, артист оказывает интимные услуги в столице. Музыкант посоветовал своим фолловерам не воспринимать подробные заявления всерьез.

«Наташа, привет, сижу, доказываю друзьям, что Костюшкина вызывали, можешь подтвердить? А то мне не верят», — следует из сообщения.

Костюшкин спокойно отреагировал на инцидент, а поклонники поддержали артиста и призвали сохранять самообладание.

«Значит, теперь я еще и мальчик по вызову. Переписка Ленина с Каутским (Булгаков)», — резюмировал артист.

Многие фолловеры отметили, что хейтеры просто завидуют, поэтому придумывают различные небылицы.

«Под прикрытием живете. Жена, дети», — посмеялись поклонники.

Некоторые участники дискуссии в шутку решили узнать, сколько стоят эскорт-услуги исполнителя.

«А какой тариф-то?» — поинтересовались участники обсуждения.

Другие комментаторы обратили внимание не на обвинения в проституции, а на ошибку, допущенную артистом в подписи. Так, Костюшкину намекнули, что в романе «Собачье сердце» Михаила Булгакова речь шла о переписке Энгельса с Каутским.