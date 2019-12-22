В Латвии рассказали о возможном уже будущей весной конфликте НАТО с Россией

На брифинге для иностранных военных атташе 18 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО в Польше и странах Балтии указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. И этот военный конфликт, как вещали еще во времена обамовской администрации, может (или, по планам Пентагона — должен?) случиться то ли в Эстонии, то ли в Латвии.

А не произойдет ли это уже весной 2020 года? Ведь, как планирует военное командование США и НАТО (что, считай, одно и то же), в апреле и мае в ряде стран Европы, включая Германию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, должны состояться беспрецедентные по масштабу учения Defender («Защитник»). Среди «защитничков» будут не только 30 тысяч американцев, переброшенных к российским границам из Штатов, но еще, как минимум, 10 тысяч местных бойцов, науськиваемых русофобской пропагандой на отмщение «этим русским» за все «исторические обиды».

Если вспомнить недавние исследования военных США по «захвату Калининграда», имитацию ракетных ударов по российским базам в этом районе и заявления некоторых американских и восточноевропейских «ястребов», в миролюбие и «защитничество» натовцев не верится абсолютно.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился с тревожными вопросами к депутату Сейма Латвии и члену парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янису Адамсонсу, в прошлом капитану первого ранга, командующему Государственной пограничной службой ЛР, экс-главе МВД республики.

«Отсидеться на островах и за океаном больше не получится»

«Ястребы» в НАТО давным-давно готовят военный конфликт, и за этим стоит, как всегда, не идеология, а экономика, — отмечает Адамсон. — В этом смысле Россия представляла и представляет для Запада первостепенный интерес. Речь о богатых полезных ископаемых, которые достались в массе своей России, что, по мнению некоторых небезызвестных западных политиков, несправедливо».

Эту «несправедливость» Запад и пытается на протяжении столетий устранить всякими способами, включая военные, используя риторику об угнетаемых народах, тоталитаризме и прочем. Но возможность крупного столкновения в ближайшее время, по мнению Яниса Адамсонса, все же следует рассматривать больше в теоретической плоскости, так как у тех же натовских генералов «соображалка» тоже работает, и они понимают, чем это может закончиться.

«Это у наших политиков с мозгами туго, а натовцы трезво оценивают последствия, понимая, что ни на островах, ни за океаном спрятаться не смогут — ответ будет адекватен, что показала и война в Сирии, где Россия вышла победителем», — напоминает собеседник, хотя замечает, что попытки всячески дестабилизировать обстановку все равно не прекратятся.

Латвийский депутат надеется, что до серьезных боевых действий все же не дойдет.

В Латвии хотят разрешить митинги и демонстрации… в погранзоне

Корреспондент ФАН напоминает, что благодаря вмешательству собеседника в марте 2018 года была остановлена попытка изменить закон о госгранице ЛР. Поправки, которые пытались провести через Сейм, позволяли бы не уведомлять погранохрану о проводимых вблизи границы учениях. Соответственно, пограничники не смогли бы предупредить об этом сопредельную сторону. Так что однажды учебные маневры, которыми имеют право командовать в Латвии в том числе офицеры НАТО, могли бы перерасти в боевые действия…

«Зато сейчас на повестке дня другие поправки — о проведении публичных мероприятий, которые могут проходить в количестве до тысячи человек чуть ли не на пограничной полосе, в двухкилометровой зоне, — ошарашил новостью Янис Адамсонс. — Представь, демонстрацию на границе с Россией или с Белоруссией. А толпу завести ведь не проблема, если еще и алкоголя добавить, и призывать потом идти «долбить» «бульбашей» или «москалей»»…

Депутат Сейма рассказывает, что те, кто продвигают эти поправки, ссылаются на демократические свободы. Причем пытаются их провести не через профильную парламентскую комиссию по обороне и внутренним делам, а протащить через комиссию по правам человека. Это инициатива МВД ЛР, куда входит и погранохрана. А кто конкретно стоит за данными поправками — большой вопрос.

«Пограничникам и не снилось, что на границах можно проводить массовые выступления, — иронизирует парламентарий. — В Латвии всего около трех тысяч «погранцов», их, что ли, всех придется выставлять на том участке, где будут происходить митинги-пикеты? Это нереально. Как и применение оружия против мирных жителей, если они вдруг надумают перейти границу. Так что новые поправки предоставляют возможность для провокаций и дестабилизации ситуации на границах с Россией».

Причем, если депутаты проголосуют за изменения в законе, то к военным учениям Defender как раз поспеют.

Раз — ракета, два — ракета, ваша песенка пропета…

Отмечу, что даже если руководство НАТО и не собирается этой весной устраивать какие-либо провокации, то скопление большого количества военной техники и живой силы у границ России до добра не доведет.

Это ведь уже не какое-то там театральное ружье, повешенное на стенку, которое стреляет в третьем акте. В нашей ситуации театр военных действий становится просто неподконтрольным: от человеческого фактора в виде ошибки или халатности или от преднамеренных действий никто не застрахован. Вспомнить хотя бы незапланированный пуск боевой ракеты «воздух-воздух» во время полета в небе Эстонии 7 августа 2018 года истребителя Eurofighter ВВС Испании, охранявшего воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

Куда упала эта ракета, взорвалась ли она в воздухе, расследовавшим этот инцидент до сих пор не известно. А если такая или какая-нибудь другая ракета (ракеты) на будущих учениях поразит какую-нибудь цель на территории России? Можно ли исключать подобное? И во что это выльется?

«Исключать подобного нельзя, а выльется это в масштабные боевые действия, и, конечно, найдутся люди, кто на это пойдет, ведь «угроза с Востока» — это «наше все», — вновь горько иронизирует собеседник. — Под это дело можно списать все свои неприглядные делишки — воровство, коррупцию и так далее. Яркий пример тому, что происходит вокруг Донбасса. А про якобы «непроизвольный» пуск ракеты класса «воздух-воздух» мы с тобой уже говорили. Просто так запустить ракету, у которой три-четыре системы защиты от несанкционированного пуска, не возможно. Так что это чистой воды провокация, но она не удалась до конца. Цель явно просматривается — нарушение воздушного пространства Российской Федерации, чтобы посмотреть, как и чем ответит Россия».

Так же «случайно» испанские истребители НАТО в августе пытались перехватить над Балтийским морем самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, напоминает Янис Адамсонс.

«От подобных провокаций мы никуда не денемся, — констатирует военный эксперт. — Речь и о попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Латвии. Поэтому всем надо быть начеку».

Если на границе тучи не ходят хмуро, это надо исправить…

«Почему, спрашивается, усиленно стали поднимать вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего командующего погранвойсками Латвии? Или почему пытаются возбудить уголовные дела против нынешнего руководства погранохраны? — риторически вопрошает Янис Адамсонс. — Лишь по той причине, что ситуация на границе очень стабильна. Так, например, против нынешнего заместителя командующего возбудили сперва уголовное дело по злоупотреблению служебным положением, а потом, когда оно было прекращено, нашли другого следователя. «Злоупотребление» заключается в том, что замкомандующего — летчик — позволил себе командировку с посещением на вертолете латвийских пограничников за пределами Латвии. И против командующего тоже возбуждено уголовное дело».

Профессионалов, видимо, хотят заменить теми, кто и против митингов на границе возражать не будет, и о военных учениях сопредельную сторону не известит, подытоживает собеседник ФАН.