Российский ученый дал оценку китайскому проекту по разработке «искусственного солнца»

Москва, 22 декабря. Работа китайских ученых по созданию «искусственного солнца», несмотря на амбициозность проекта, не даст серьезного прорыва в науке. В России тоже существуют технологии создания миниатюрного термоядерного реактора, внутри которого воссоздаются условия, схожие с теми, что происходят в звездах. Об этом заявил заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров, оценивая научный потенциал китайской разработки.

Он предположил, что ученым из Поднебесной, скорее всего, удастся сделать установку маленькой и компактной, а также добиться неплохих параметров по плазме. Возможно, что китайцы превзойдут уже имеющиеся показатели, однако фантастического прорыва в этой области не предвидится.

Работа китайских ученых по созданию установки способной вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в центре крупнейшей звезды, проходит в рамках национального экспериментального проекта. Разрабатываемый объект носит имя HL-2M Tokamak. Ученые считают, что управление термоядерными реакциями, подобным тем, что питают Солнце, позволит использовать новый экологически чистый и возобновляемый источник энергии.

Тихомиров напомнил, что Россия и Франция ведут совместную, независимую от Китая, разработку термоядерного реактора ITER. По предварительных прогнозам, превзойти реактор, строительство которого завершится в 2025 году, китайцам не под силу.

«Газета.ру» рассказывала, что в Челябинске была обустроена «умная» остановка с солнечной электростанцией и обогреваемой лавочкой. Кроме того, объект оборудован сенсорным дисплеем в 42 дюйма с навигацией по городу. В городе установлено три таких павильона.