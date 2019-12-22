Собчак грубо отреагировала на снимок Рудковской в прозрачном платье

Москва, 22 декабря. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с фанатами снимком, на котором запечатлена в прозрачном платье небесно-голубого цвета. Однако далеко не все пришли в восторг от праздничной фотографии — телеведущая Ксения Собчак довольно грубо отреагировала на публикацию.

В уходящем году Рудковская и ее семья оказались в центре внимания общественности. Отчасти из-за реалити-шоу «ЯнаСупер», которое раскрывает секреты личной жизни звезды, а порой из-за публикаций в Instagram.

Поклонники заметили, что Рудковская стала часто демонстрировать длину и стройность своих ног. При этом многие обвиняли ее в неумелом использовании программ для обработки снимков. Вот и очередная фотография в социальной сети вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.

На снимке продюсер предстала в роскошном платье на фоне новогодней елки.

«Прошу заметить, мне 40 плюс, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем», — написала Рудковская.

Среди многочисленных комментариев под записью особенно выделился отклик известной телеведущей Собчак. Она раскритиковала звезду за попытку в очередной раз привлечь внимание к своей внешности.

«А с голой попой в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде» — написала Собчак.

Рудковская парировала, что такие откровенные фотографии ей не нужны, поскольку популярности хватает и без провокационных снимков.

«У Собчак одно больное место!!!» — вступились за продюсера подписчики.

Ранее 44-летняя Рудковская призналась, что подумывает о пластической операции. Знаменитость уже сходила на консультацию к специалисту, который, осмотрев звездную пациентку, предложил ей круговую подтяжку лица и шеи.