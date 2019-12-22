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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика, отметив, что эта сфера в стране решительно движется вперед. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика​​​. Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире», — следует из телеграммы.

Глава российского государства указал на то, что такие результаты были достигнуты благодаря опыту и высочайшему профессионализму работников, а также надежному отношению к делу.

По словам российского лидера, на сегодняшний день «отрасль уверенно движется вперед», полностью обеспечивает имеющиеся потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит существенный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Помимо этого, воплощение в жизнь грандиозных проектов ТЭК способствует суммарному развитию российских субъектов и формированию новых рабочих мест.

Путин выразил уверенность, что сотрудники отрасли будут и в будущем старательно трудиться, благополучно решать поставленные задачи.

Источник: Кремль
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