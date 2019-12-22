Экс-депутат Рады заявила, что в 2020 году на Украине «ляжет» металлургия

Москва, 22 декабря. На Украине продолжается экономическое падение, и нет никаких шансов, что пришедшие к власти в стране политики смогут справиться с этой ситуацией. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«В преддверии 2020 года экспертам уже понятно, что следующая отрасль, которая ляжет — это металлургия. Если раньше мы говорили о колоссальном падении по машиностроению, то следующая — это металлургия. Это фактически уже сырье, первичная обработка», — сказала она.

Бондаренко считает, что во внешней политике в следующем году продолжится курс на колонизацию Украины. Экс-депутат убеждена, что государственные власти будут вымывать ресурсы в пользу американского миллиардера Джорджа Сороса, прикрываясь лозунгами о глобализации.

По словам бывшего парламентария, люди Сороса есть не только среди депутатов украинского парламента, но и в наблюдательных советах крупных госкомпаний, таких как «Укрзализница» или «Нафтогаз».

Ранее о том, что власти Украины действуют в пользу Сороса заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Депутат предположил, что президент страны Владимир Зеленский и его соратники хотят сделать финансисту из США и Международному валютному фонду (МВФ) новогодний подарок в виде продажи национальной земли, которая является последним ресурсом стремительно беднеющего государства.

Осенью украинский политолог Андрей Головачев сравнил национальную экономику с больным человеком, у которого лечение одного недуга приводит к ухудшению здоровья в целом, напоминает Ura.ru.