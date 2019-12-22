Стало известно, когда создадут первый опытный образец модернизированного Су-34

Москва, 22 декабря. Опытный образец усовершенствованного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Об этом сообщили журналистам в воскресенье источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По данным ТАСС, среди ключевых изменений — улучшенная радиолокационная станция (РЛС), новый навигационный комплекс, а также системы индикации сведений в кабине летчиков. В прошлом месяце Россия получила первые заявки от неназванных заказчиков на поставку Су-34.

Напомним, к разработке самолета приступили в 1986 году. Первый полет прототипа бомбардировщика состоялся в 1990 году. Серийные варианты Су-34 проходили тестовые испытания с 2006 по 2011 годы.

Ранее в Ростехе сообщили, что серийное производство Су-57 в настоящее время идет в полной мере.