Профессор предупредил об опасности повышенного потоотделения по ночам

Висбаден, 22 декабря. Повышенное потоотделение по ночам может быть признаком развития онкологического заболевания. Об опасности такого состояния предупредил директор клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене, профессор Кристиан Байерл.

По словам специалиста, гипергидроз или повышенное потоотделение — это состояние, когда человек активно потеет, при этом не испытывая чрезмерных физических нагрузок.

Байерл подчеркнул, что если человек потеет по ночам, но при этом не принимает антидепрессанты или препараты для понижения температуры, спит в комнате, где установлена прохладная температура, и не перегревается, то это может стать сигналом для похода к врачу. Профессор порекомендовал проверить щитовидную железу.

Также потливость, сопровождающаяся сильной жаждой, по его словам, может свидетельствовать о диабете. Повышенная температура плюс потливость по ночам и «необъяснимая» потеря веса могут указать на развитие онкологического заболевания, добавил Байерл.

«Так себя иногда проявляют лимфома и лейкоз», — объяснил он.

Профессор уточнил, что спровоцировать внезапное потоотделение ночью может и употребление тяжелой пищи, приправленной специями.

Ранее медики назвали восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака. В перечень вошли яблоки, которые содержат полифенолы, брокколи, цветная и белокочанная капуста.

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