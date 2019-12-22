ФАН публикует видео полыхающего здания нефтехимического завода в Уфе

Уфа, 22 декабря. Крупный пожар произошел на территории завода «Уфанефтехим» в Башкирии. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном производственном здании спасатели получили утром воскресенья. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, произошло горение легковоспламеняющейся жидкости.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не требовалась», — уточнили в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону добавили, что пожар произошел вдали от жилых домов, на территории промышленной зоны. К тушению привлекли 75 человек и 21 единицу техники, задействовали пожарный поезд. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

ФАН публикует видео полыхающего здания нефтехимического завода. На кадрах запечатлены масштабы случившегося пожара.

Ранее сильный пожар произошел в тюменском наркологическом диспансере, погиб один человек и еще семь пострадали. Сотрудникам МЧС удалось спасти 13 человек, 116 были эвакуированы. В тушении пожара принимали участие 72 спасателя.