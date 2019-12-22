Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

Москва, 22 декабря. Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал журналистам об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. Об этом сообщает в воскресенье «Российская газета».

Так, как отметил глава ПФР, после увольнения число накопленных гражданином персональных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В будущем году она составит 93 рубля. Затем к полученной сумме необходимо прибавить актуальный размер закрепленной выплаты. В следующем году ее размер составит 5686,25 рубля.

По словам Дроздова, это дополнительная прибыль, которой нет у неработающих пенсионеров. Он также пояснил, что в случае, если пенсионер примет решение вновь трудоустроиться, то проведенная индексация сохранится, пишет Deita.ru.

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения в течение трех лет — с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в феврале на 3,8% проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам граждан РФ, у которых есть право на льготы и социальную поддержку.