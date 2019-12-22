Названы сроки переноса авиабазы США в Японии

Токио, 22 декабря. Процесс передислокации американской авиабазы морской пехоты Футэмма из одного района префектуры Окинавы в другой может растянуться еще на 10 лет, сообщает японское издание The Yomiuri Shimbun.

Изначально график предусматривал перенос военной базы до 2022 года. Однако этому воспрепятствовали судебные тяжбы между местными властями Окинавы и центральным правительством Японии. В итоге это привело к пятилетней отсрочке процессе передислокации. Насыпные работы в бухте Хэноко, куда будет передислоцирован военный объект, начались только в конце 2018 года, а не в 2013, как планировалось в начале.

Также сыграл фактор слабого грунта в точке передислокации. Чтобы привести объект в соответствии с требованиями безопасности, необходимо забить около 70 тысяч свай. Это потребует значительных временных затрат. Поэтому передислокация произойдет не ранее первой половины 2030-х годов.

На острове Окинава находятся 75% американских объектов в Японии, чему местные жители не очень рады. В 1999 году Токио и Вашингтон пришли к соглашению передислоцировать авиабазу Футэмма из густонаселенного района Гинован, на север острова в район Хэноко, частично разместив ее на насыпных островах.

После долгих переговоров, в 2013 году местные власти дали согласие на проведение этих работ. Однако в 2015 местный губернатор решил отменить это соглашение и потребовал размещать базу США за пределами острова. Однако центральное правительство Японии выиграло судебные разбирательства у местных властей, что позволило продолжить передислокацию американской базы в Хэноко.