Фуд-блогер рассказала о новогодних и рождественских блюдах в Германии

Берлин, 22 декабря. Немцы ценят застолье не меньше русских, классический набор на Новый год и Рождество включает множество блюд, в числе которых традиционный картофельный салат, по популярности сравнимый с оливье в России. Об этом рассказала фуд-блогер и автор кулинарных курсов Kochrendezvous Ирина Кесслер.

«Немецкое оливье» — это картофельный салат, куда режется картофель, свежий огурец и лук-порей, и все это заправляется майонезом», — пояснила она.

Кесслер добавила, что на праздничном столе в Германии, как правило, много мяса. Немцы любят колбасы, сосиски и «шнитты» — сэндвичи с большим количеством колбасы или ветчины.

Классическое новогоднее и рождественское горячее блюдо в ФРГ — запеченные в духовке гусь или утка.

«Есть много прекрасных рецептов, но обычно гуся или утку запаковывают в соли и перце, кладут на пару часов в маринад, потом начиняют нарезанными яблоками и апельсинами и ставят в духовку на 150 градусов на два часа», — поделилась рецептом Кесслер.

Фуд-блогер сказала, что не видит существенной разницы между свежей фермерской птицей и магазинной, но рекомендовала не покупать замороженное мясо. Она объяснила это тем, что его фактические условия хранения и сроки годности могут не соответствовать указанным на упаковке.

25 ноября в Германии начали работу рождественские ярмарки, но, по словам блогера, ждать от еды на них «роскошного вкуса и качества» не стоит, поскольку ресторанного качества там не найти.

Ранее в Росстате посчитали, сколько в среднем потратят на новогодний стол россияне. Эксперты отметили, что за прошедший год цена праздничного застолья увеличилась на 2,74%, и теперь средняя стоимость ужина 31 декабря составит приблизительно 6 430 рублей.