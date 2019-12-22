Звезда КВН вывела Дубовицкую из себя призывом закрыть «устаревший» «Аншлаг»

Москва, 22 декабря. Ведущая юмористической телепередачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая вышла из себя, услышав предложение звезды КВН Елены Борщевой закрыть «устаревшее» шоу, в котором «шутят над человеческим убожеством».

По мнению Борщевой, молодежи больше интересен Comedy Woman, нежели «Аншлаг». С этим не согласилась Дубовицкая, обратившая внимание на высокий рейтинг ее программы и на тот факт, что 25-летние россияне все чаще останавливают свой выбор на «Аншлаге», а не Comedy Woman.

Борщева в ответ призналась, что в свои 38 лет так и не стала поклонницей юмористической телепередачи.

«Мне не нравится, что в «Аншлаге» шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят», — заявила она в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Артистка призвала кардинально переделать «Аншлаг», сделать его интересным для людей среднего возраста или вовсе закрыть. В подтверждение своей позиции она привела наглядный пример — когда в Comedy Woman на сцене появляется робот, в «Аншлаге» перед зрителями предстает «пчелка».

Напомним, передача «Аншлаг» выходит в эфир с осени 1987 года. За это время в шоу успели принять участие множество артистов и юмористов разных жанров и уровней, состав которых периодически меняется. В разное время перед зрителями выступали Владимир Винокур, Клара Новикова, Юрий Гальцев и многие другие. Дубовицкая является бессменной ведущей и руководителем телепередачи.

Ранее Дубовицкая в откровенном разговоре с коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой призналась, что за годы существования «Аншлага» подружилась со многими артистами, среди которых кого-то уже нет в живых. Она с грустью вспомнила тот день, когда на ее звонок не ответил Михаил Задорнов. Коллеги не успели попрощаться перед его уходом из жизни.