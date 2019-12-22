Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР

Луганск, 22 декабря. Украинские силовики один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 21 декабря… зафиксирован один обстрел», — сообщили в ЛНР.

Как уточнили в СЦКК, украинские военные стреляли из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе.

Представители ВСУ продолжают обстреливать территории республик Донбасса, несмотря на то, что в регионе с 21 июля 2019 года действует новый режим прекращения огня. С момента вступления в силу он не продержался и суток.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране в феврале того же года.

Тема урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается на нескольких международных площадках, в том числе, в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает соглашения.