Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасной пиротехники

60
0 Оставить комментарий

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасной пиротехники

Москва, 22 декабря. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и использовать пиротехнические изделия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что реализация пиротехнических средств возможна только в специализированных торговых точках, вся продукция непременно должна быть сертифицирована. Продавцы в соответствующих магазинах должны быть аттестованы по безопасному обращению с таким специфическим товаром. Кроме того, кассиры должны рассказывать покупателям о правильном и грамотном использовании пиротехники.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что при приобретении фейерверков необходимо сделать акцент на внешнем виде изделий. Ни в коем случае не нужно покупать деформированный или с нарушенной упаковкой товар.

Отмечается, что на таре должны быть указаны в обязательном порядке срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, адрес или телефон производителя. К каждому изделию должна быть приложена инструкция по применению, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее телеканал «360» сообщил, что сотрудники МЧС нагрянули с внезапной проверкой в магазины с пиротехникой в столице.

Источник: Роспотребнадзор
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров