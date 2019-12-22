Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасной пиротехники

Москва, 22 декабря. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и использовать пиротехнические изделия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что реализация пиротехнических средств возможна только в специализированных торговых точках, вся продукция непременно должна быть сертифицирована. Продавцы в соответствующих магазинах должны быть аттестованы по безопасному обращению с таким специфическим товаром. Кроме того, кассиры должны рассказывать покупателям о правильном и грамотном использовании пиротехники.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что при приобретении фейерверков необходимо сделать акцент на внешнем виде изделий. Ни в коем случае не нужно покупать деформированный или с нарушенной упаковкой товар.

Отмечается, что на таре должны быть указаны в обязательном порядке срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, адрес или телефон производителя. К каждому изделию должна быть приложена инструкция по применению, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее телеканал «360» сообщил, что сотрудники МЧС нагрянули с внезапной проверкой в магазины с пиротехникой в столице.