Эксперт рассказала, чем грозит чрезмерное потребление воды

Москва, 22 декабря. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева рассказала, чем опасно избыточное потребление воды.

Как утверждает эксперт, чрезмерное потребление жидкости приводит к повышению распада белка и к вымыванию из человеческого организма необходимых витаминов и важных микроэлементов. Также потребление большого количества воды чревато перегрузкой сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Средняя потребность организма в жидкости составляет два с половиной литра в сутки, напоминает Погожева. Один литр воды организм получает из пищевых продуктов, а еще 1 – 1,5 литра мы черпаем в виде свободной жидкости (чай, молоко, супы).

Специалист подчеркивает, что для утоления жажды следует обращать внимание, не только на количество воды, но и на ее вкусовые характеристики. Так, она говорит, что кислые напитки (морс, квас, фруктовые отвары) лучше стимулируют слюноотделение и понижают ощущение жажды.

«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — объясняет Алла Погожева.

Она отмечает, что в течении процесса жизни доля воды в человеческом организме меняется: у младенцев она доходит до 75%, а в пожилом возрасте составляет около 55%.

Ранее эндокринолог Фатима Дзгоева рассказала, что согласно исследованиям, прием от трех до пяти чашек кофе в день понижает риск заболевания Альцгеймера на треть у наиболее подверженных ему людей — диабетиков и людей с ожирением., пишет RT.