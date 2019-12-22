Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Лондон, 22 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение от американского президента Дональда Трампа посетить Белый дом в январе 2020 года.

Сообщается, что Борис Джонсон получил приглашение посетить резиденцию американского лидера с официальным визитом, чтобы обсудить торговые отношения США и Великобритании после выхода последней из состава Европейского союза.

Как передает издание Sunday Times со ссылкой на свои источники на Даунинг-стрит, Трамп и Джонсон еще не обсудили точную дату визита. Как сообщают источники, «обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча состоялась в начале 2020 года», поэтому обсуждались «варианты в середине января». Однако в британских СМИ также сообщают, что в Лондоне не желают того, чтобы Борис Джонсон был втянут в историю с импичментом Трампа, и что не следует ждать встречи британского премьера с президентом Америки ранее февраля 2020 года.