Лесные пожары в Австралии унесли жизни восьми человек. События дня. ФАН-ТВ

МИД Украины о пересечении границы с Россией Киев сможет быстрее получать сведения о тех, кто и с чем покидает страну. Так о преимуществах въезда в Россию по загранпаспорту рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам министра, благодаря нововведению, местные жители не смогут сбежать в другое государство от уголовной ответственности. Напомним, с 1 марта 2020 года с Украины в Россию можно будет выехать только по загранпаспорту. Как отметили представители профсоюзов, наша страна находится на первом месте, куда для заработка отправляются украинцы. И нововведение станет для них серьезным ударом.

Медосмотр детей в Сирии Российские военные медики проведут день помощи в сирийской провинции Алеппо. С 5 декабря наши специалисты работают на севере страны. Они помогают местным жителям и делятся опытом с сирийскими коллегами. В среднем, каждый день на прием к медикам приходит от 100 до 150 человек. В ближайшее время врачи примут и маленьких детей. Из-за военной обстановки некоторые новорожденные не проходили обязательного первичного осмотра.

Трамп: демократы нарушают конституцию И вновь президент США Дональд Трамп призвал к импичменту. Затягивая процесс, демократы нарушают конституцию. Об этом заявил американский лидер. Как отметил глава государства, обвинительное заключение в Сенат необходимо передать как можно скорее. Подобные язвительные заявления от Трампа звучат уже не в первый раз. Он считает, что у демократов нет ни малейших доказательств его вины, поэтому они не хотят идти в суд. Ранее большинство палаты представителей Конгресса проголосовало за импичмент Трампа. Его подозревают в «превышении полномочий» и «воспрепятствовании деятельности Конгресса». Глава Белого дома назвал эти обвинения «политическим самоубийством» демократов.