СМИ узнали, почему «Фортуна» не сможет достроить датский участок «Северного потока — 2»

Вашингтон, 22 декабря. Российское судно «Фортуна», находящееся недалеко от места строительства датского участка газопровода «Северный поток — 2», не сможет помочь с укладкой труб, поскольку не соответствует техническим требованиям, которые выдвигает Копенгаген. Об этом сообщает вашингтонское агентство S&P Global Platts Analytics.

Дислоцированная в Швейцарии фирма Allseas сообщила накануне о приостановке работ по укладке труб для «Северного потока — 2» из-за решения США о рестрикциях в отношении строящихся российских газопроводов. Российская сторона была вынуждена «искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения участка в водах Дании», говорится в материале Global Platts Analytics. Согласно его оценке, наиболее приемлемым претендентом на завершение работ могла бы стать баржа «Фортуна» российского АО «МРТС».

Однако, по сведениям агентства, это судно не сможет вести работу в территориальных водах Дании, потому что не оборудовано системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции при помощи двигателей. Так, по оценке S&P Global Platts Analytics, оборудование судна не позволяет ему прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в сутки. Также отмечается, что еще одним претендентом на завершение работ на датском участке могло бы стать судно «Академик Черский», но на данном этапе оно находится в порту Находки.

Как отмечал Infox.ru, российский проект «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на усилия Вашингтона. «Газпрому», скорее всего, придется достраивать газопровод своими силами, но это никак не помешает реализации проекта.

Напомним, США выступают против строительства трубопровода, поскольку всеми силами стремятся продавать Европе свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того, против «Северного потока — 2» выступают Украина, боящаяся потерять прибыль от транзита российского газа, и прибалтийские страны.