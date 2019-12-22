Пропавшая 16 лет назад девушка из Томска нашлась в Красноярске

Красноярск, 22 декабря. Семья из Томска сумела отыскать родственницу, пропавшую 16 лет назад, сообщает портал НГС24.

Как сообщается, в 2003 году девочка-подросток оказалась в психоневрологическом диспансере, о чем ее семья все эти годы не знала. Ее нашли в Красноярске, около витрины магазина. Девушка не реагировала на вопросы сотрудников магазина, не могла вспомнить кто она, и могла только назвать свое имя — Юля. Установить личность девушки или найти ее родственников не удавалось, хотя фотография и ориентировки были отправлены во части страны. После проведенного обследования Юлию направили в психдиспансер, где она провела последующие 16 лет.

В начале 2019 года поиском ее родным начала заниматься поисковая организация «Поиск пропавших детей» из Красноярска.

«Мы узнали об этой девушке недавно и решили подключить к поискам социальные сети. У нас был похожий случай, когда родных не могли найти в течение семи лет, а после распространения ориентировок в соцсетях близкие нашлись за три дня» — рассказывала в феврале 2019 года глава организации Оксана Василишина.

20 декабря в организацию позвонил мужчина и заявил, что узнал в Юлии свою пропавшую сестру. Данные о его семье не противоречили уже имеющимся у волонтеров. Родственники сказали, что до своей пропажи Юля жила в Томске. Они выразили надежду, что им разрешать забрать ее к себе.

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