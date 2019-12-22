Трамп за месяц до разговора с Зеленским рассматривал вопрос о военной помощи Киеву

Вашингтон, 22 декабря. Американский президент Дональд Трамп еще в конце июня запросил Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома изучить вопрос о предоставлении военной помощи Украине. Документы о служебной переписке между представителем АБУ и военным ведомством разместил накануне базирующийся в Вашингтоне Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity).

Так, глава вашингтонской администрации запросил сведения касательно выделения денежных средств еще 19 июня — за месяц до разговора с Владимиром Зеленским.

«Я получил распоряжение связаться с соответствующими лицами для получения большей информации», — следует из письма работника АБУ Майкла Даффи в адрес оборонного ведомства.

Уточняется, что Трамп отдал такое распоряжение после прочтения материала в газете Washington Examiner о содействии киевским властям.

Напомним, 25 июля после телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, Даффи написал письмо в Пентагон.

«В соответствии с указаниями, которые я получил и на фоне планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, будьте любезны, придержите выполнение любых дополнительных обязательств Пентагона по данным средствам», — следует из письма.

Скандал разгорелся после телефонного разговора лидеров США и Украины. Жалоба анонимного сотрудника американской разведки на содержание диалога стала в результате поводом для инициации процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как полагают оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание материальной и военной помощи Киеву.