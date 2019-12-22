Стогривенные купюры с изображением Зеленского начали продавать в Сети

Киев, 22 декабря. Банкноты номиналом в 100 гривен с изображением шестого президента Украины Владимира Зеленского начали продавать в социальных сетях. Отмечается, что купюра носит сувенирный характер.

Так, на лицевой стороне банкноты размещен украинский флаг, герб и портрет главы государства, на обратной — президент в анфас и монумент Независимости на Крещатике в украинской столице.

Кроме того, пишут «Известия», на обеих сторонах есть надпись «памятная банкнота». Стоит купюра примерно 150 рублей. В частности, она продается на китайской площадке Taobao.com.

На сегодняшний день на стогривенной купюре изображен украинский поэт Тарас Шевченко.

В прошлом месяце сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту покупки iPhone 11 за деньги «банка приколов». Для продавца урон составил примерно 95 тыс. рублей. Злоумышленник заказал смартфон американской корпорации через интернет-магазин и при получении расплатился за него фальшивыми купюрами.

Как сообщал «Ридус», в апреле текущего года купюры номиналом 5000 рублей перестали признавать Сбербанк и Московский кредитный банк. Отмечалось, что некоторые банкоматы не принимали такие купюры. В Центробанке Российской Федерации происходящее объяснили тем, что в феврале произошел вброс в банкоматы этих финансово-кредитных учреждений липовых пятитысячных купюр.