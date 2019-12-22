ФАН публикует видео с места смертельного ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Москва, 22 декабря. Один человек погиб, и двое получили травмы в результате произошедшего ночью ДТП на МКАД в районе Бесединского шоссе. В распоряжении Федерального агентства новостей есть видеозапись с места происшествия.

«На 22 км МКАД произошло столкновение трех машин, в ДТП никто не пострадал. Однако позднее водитель еще одного легкового автомобиля въехал в столкнувшиеся автомобили. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое ранены», — сообщают в пресс-службе ГИБДД Москвы.

ДТП произошло на внешней стороне МКАД. После происшествия были перекрыты пятая, четвертая и третья полосы трассы.