СМИ узнали о секретном проекте Apple

Нью-Йорк, 22 декабря. Американская корпорация Apple создала засекреченную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, в проекте принимают участие примерно 10 инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Ожидается, что проект принесет первые плоды в течение ближайших пяти лет, а пока работы находятся на начальной фазе, передает телеканал «360».

В настоящее время ничего неизвестно касательно того, каким образом будут использоваться спутники. Параллельно с этим отмечается, что руководитель «яблочной» компании Тим Кук проявляет интерес к проекту, что говорит о его значимости для корпорации, пишет «Газета.Ru».

Ключевая цель Apple, скорее всего, заключается в том, чтобы обеспечить передачу сведений прямо на гаджеты пользователей, что позволит компании сократить зависимость от поставщиков беспроводных технологий. Кроме того, согласно информации агентства, Apple сможет заниматься созданием собственных спутников для более точного определения геолокации девайсов, что позволит улучшить сервис карт и подключить новые функции.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra Wideband на территории РФ.