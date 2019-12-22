В Черкесске запретили продажу пиротехники детям

Черкесск, 22 декабря. В Черкесске будет запрещена продажа салютов, фейерверков и петард подросткам, не достигшим 16 лет. Соответствующее постановление подписал глава города Руслан Тамбиев.

Торговые предприятия обязуются поставить подпись в журнале инструктажа. Мораторий на продажу пиротехники подросткам будет сохраняться до 15 января 2020 года.

За ходом выполнения установленных правил будет ответственен местный отдел МВД. На время новогодних праздников правоохранительные органы и экстренные службы будут работать в усиленном рабочем режиме.

Также сотрудники МЧС РФ проведут инструктажи в учебных заведениях, дворцах культуры и местах массовых гуляний о надлежащем применении праздничных фейерверков.

По словам сотрудника государственного пожарного надзора Алибека Сикалиева, несоблюдения норм безопасности при использовании пиротехники в этом году стали причиной более 70 пожаров в России, а также от небрежных действий с фейерверками и петардами пострадали 10 человек. Он подчеркнул, что пиротехнику нельзя использовать в зданиях, на сценах, балконах и лоджиях.