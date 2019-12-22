Трамп обвинил демократов в нарушении конституции из-за процедуры импичмента

Вашингтон, 22 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.

Об этом Трамп сообщил, выступая перед студентами во Флориде. Он отметил, что демократы не спешат передавать обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента в Сенат, нарушая тем самым основной закон США. Президент не уточнил, в чем именно заключается нарушение. Отметим, что американское законодательство не устанавливает временных ограничений по направлению статей обвинения в верхнюю палату.

«Какую огромную поддержку мы получили к концу года от потрясающих конгрессменов! У нас 196 голосов (не поддержавших обвинение против Трампа — Прим. ФАН), три демократа перешли на нашу сторону, но не один республиканец не перешел на их сторону», — заявил глава Белого дома.

Трамп резко раскритиковал демократов, затягивающих передачу обвинений в верхнюю палату парламента, назвав ситуацию «клоунадой».

«У них ничего нет, не было никакого преступления. Что мы здесь делаем? Сумасшедшая Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ — Прим.ФАН) говорит, что дела сейчас нет. Это нечестно, они нарушают конституцию», — высказался президент.

Обвинительное заключение в отношении Трампа было утверждено в Палате представителей в среду. Далее материалы должны быть переданы в Сенат, где большинство составляют республиканцы, на поддержку которых рассчитывает президент США.

Временных рамок для рассмотрения дела нет, что дает возможность демократам затягивать передачу обвинения в Сенат вплоть до президентских выборов 2020 года. В этом случае Трамп может быть лишен шансов быть оправданным в верхней палате парламента.