Военные медики РФ проведут день помощи детям в провинции Алеппо в Сирии

Алеппо, 22 декабря. Военные медики из России проведут день помощи детям в провинции Алеппо в северной Сирии.

Как сообщают журналистам в российском медицинском отряде спецназначения, они совместно с местным министерством охраны здоровья работают над проведением специального «детского дня» в провинции Алеппо.

«За последние дни работы за помощью обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день. В результате было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для малолетних детей и подростков», — заявил представитель отряда спецназначения.

Он подчеркнул, что согласно данным медиков, некоторые новорожденные не проходили обязательного первичного осмотра. Сирийские медики поддержали предложение российских военных медиков, и в ближайшее время будет организован «детский день».

Группа российских специалистов медицинского отряда спецназначения развернула свою деятельность на севере Сирии 5 декабря. С тех пор российские медики помогают местному населению, а также делятся опытом с сирийскими коллегами.