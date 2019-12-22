Наргиз заявила, что не собирается перевозить своих детей в Россию из США

Москва, 22 декабря. Певица Наргиз Закирова заявила, что не планирует перевозить своих детей из США в Россию, хотя общается с ними только в Сети.

На вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, планирует ли она привезти своих детей в Россию, Наргиз удивленно ответила: «Моих американских детей?». Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Она добавила, что трое ее детей «полные американцы», закончившие в США школы и колледжи. Артистка рассказала, что старшая дочь уверена — в России по улицам ходят медведи и что «Раша» — это «мафия».

Ранее стало известно, что Закирова задумалась о том, чтобы завести четвертого ребенка. Она рассматривала разные варианты, в том числе и экстракорпоральное оплодотворение, но посчитала процедуру слишком опасной и решила взять ребенка из детского дома.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в 1971 году. В первый раз она вышла на сцену уже в четырехлетнем возрасте. Окончила эстрадное отделение циркового училища, к тому времени выстроив довольно успешную музыкальную карьеру.

В 1995 году вместе с родителями и первым ребенком эмигрировала в США, спустя шесть лет записала за океаном альбом «Золотая клетка». Известности в России Закирова добилась после того, как приняла участие в шоу «Голос», в котором заняла второе место, выступая в команде Леонида Агутина. После успеха на телевидении певица сотрудничала с композитором и продюсером Максом Фадеевым, но тот в августе 2019 года разорвал с ней контракт и запретил исполнять все песни, записанные за время совместной работы.