Успенская подыскала невесту Баскову

Москва, 22 декабря. Певица Любовь Успенская сосватала Николая Баскова Елене Воробей.

На днях народный артист РФ Николай Басков опубликовал у себя в Instagram фотографию с процесса съемок новогодней телепрограммы. В кадре популярный исполнитель обнимается с облаченной в свадебный наряд и фату пародисткой Еленой Воробей. Басков заинтриговал подписчиков, поделившись некоторым деталями шоу.

«В новогоднюю ночь на канале обсудим свадьбу Ксении Собчак, в образ которой перевоплотилась Лена Воробей», — написал певец.

В комментариях отметилась и Любовь Успенская. Она оставила сообщение, в котором советует Баскову обратить внимание на Елену Воробей в качестве потенциальной супруги.

«Коля, давай женись на Воробей. Будете очешуительная пара», — прокомментировала Любовь Успенская.

К теме выбора партнера для Николая Баскова присоединился композитор и продюсер Игорь Крутой. Он буквально умолял поп-музыканта не думать о женитьбе, потому что продюсер «за него ответственен».

Комментаторы разделились на два лагеря, кто-то считает, что Басков и Елена Воробей потенциально могли бы стать парой:

«Надо, надо когда-то остепениться. Возможно время пришло? Или нет?» — @gstepanov1. «Да! Сладкая парочка! Воробей и Басков!» — @galina_kupavskaya. «С красоткой повезло!» — @filatova215. «А хотя... вроде симпатяшка Воробей в невесты годится!» — @mariaaleksandrovna.34.

Но были и те, кто в упор не видел будущего у такой пары.