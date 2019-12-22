Успенская подыскала невесту Баскову

Москва, 22 декабря. Певица Любовь Успенская сосватала Николая Баскова Елене Воробей.
На днях народный артист РФ Николай Басков опубликовал у себя в Instagram фотографию с процесса съемок новогодней телепрограммы. В кадре популярный исполнитель обнимается с облаченной в свадебный наряд и фату пародисткой Еленой Воробей. Басков заинтриговал подписчиков, поделившись некоторым деталями шоу.
«В новогоднюю ночь на канале обсудим свадьбу Ксении Собчак, в образ которой перевоплотилась Лена Воробей», — написал певец.
В комментариях отметилась и Любовь Успенская. Она оставила сообщение, в котором советует Баскову обратить внимание на Елену Воробей в качестве потенциальной супруги.
«Коля, давай женись на Воробей. Будете очешуительная пара», — прокомментировала Любовь Успенская.
К теме выбора партнера для Николая Баскова присоединился композитор и продюсер Игорь Крутой. Он буквально умолял поп-музыканта не думать о женитьбе, потому что продюсер «за него ответственен».
Комментаторы разделились на два лагеря, кто-то считает, что Басков и Елена Воробей потенциально могли бы стать парой:
«Надо, надо когда-то остепениться. Возможно время пришло? Или нет?» — @gstepanov1.
«Да! Сладкая парочка! Воробей и Басков!» — @galina_kupavskaya.
«С красоткой повезло!» — @filatova215.
«А хотя... вроде симпатяшка Воробей в невесты годится!» — @mariaaleksandrovna.34.
Но были и те, кто в упор не видел будущего у такой пары.
«Откуда Николаю такое «счастье» привалило-необыкновенное?» — @valentinapopova9742.
«Николай женится только на любящей преданной женщине п.ч. он сам
верный, порядочный мужчина, а самодовольные самовлюбленные певицы, светские львицы, девицы с непомерными амбициями, ревнующие его к сцене и известности, ему не пара. Вот и все!» — @sun_nb_forever.
«Рано, рано, вы Николай начали пить перед праздниками», — @epasenkova.