Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Москва, 22 декабря. Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой. Максим Галкин выложил тизер праздничного шоу в своем Instagram.
Исходя из кадров тизера, сюжет новогоднего шоу будет в формате новогодней сказки: девушка, которая перестала верить в чудеса оказывается в роскошном дворце. Но за его стенами ее ждет не принц, а звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева и Максим Галкин.
Судя по видеоролику часть съемок прошли в особняке четы знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики Галкина и Пугачевой крайне удивились, что супруги решили принять у себя Ивлееву.
«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — с иронией подмечают комментаторы.
Другие поклонники пишут, что уже не могут дождаться новогоднего шоу, которое выйдет перед праздником на YouTubе. Подписчики считают, что программа получится невероятной.
«Ждем с нетерпением», — @liliyarare.
«Буду смотреть дома на новый год!», — @agnieszka.mickiewicz.777.
«Давайте уж сразу в кинотеатрах! По рекламе мне уже нравится», — @you.find.me.
«Ура! Посмотрим хорошее кино! Спасибо», — @svetlana_mihalic.
«Ой! Прям не терпится уже посмотреть», — @laurazhulina.
«Аааа!!! Давайте скорее!» — @ksenia_za_bugrom.
«Наверно и правда круто будет. Когда выложат проинформируйте, пожалуйста», — @astrohorarspb.
«Все, что касается Пугачевой — это бомба! Благодарим!», — @0112alma.