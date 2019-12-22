Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

49
0 Оставить комментарий

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Москва, 22 декабря. Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой. Максим Галкин выложил тизер праздничного шоу в своем Instagram.

Исходя из кадров тизера, сюжет новогоднего шоу будет в формате новогодней сказки: девушка, которая перестала верить в чудеса оказывается в роскошном дворце. Но за его стенами ее ждет не принц, а звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева и Максим Галкин.

Судя по видеоролику часть съемок прошли в особняке четы знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики Галкина и Пугачевой крайне удивились, что супруги решили принять у себя Ивлееву.

«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — с иронией подмечают комментаторы.

Другие поклонники пишут, что уже не могут дождаться новогоднего шоу, которое выйдет перед праздником на YouTubе. Подписчики считают, что программа получится невероятной.

«Ждем с нетерпением», — @liliyarare.

«Буду смотреть дома на новый год!», — @agnieszka.mickiewicz.777.

«Давайте уж сразу в кинотеатрах! По рекламе мне уже нравится», — @you.find.me.

«Ура! Посмотрим хорошее кино! Спасибо», — @svetlana_mihalic.

«Ой! Прям не терпится уже посмотреть», — @laurazhulina.

«Аааа!!! Давайте скорее!» — @ksenia_za_bugrom.

«Наверно и правда круто будет. Когда выложат проинформируйте, пожалуйста», — @astrohorarspb.

«Все, что касается Пугачевой — это бомба! Благодарим!», — @0112alma.

 

Источник: 5 канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров