Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Москва, 22 декабря. Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой. Максим Галкин выложил тизер праздничного шоу в своем Instagram.

Исходя из кадров тизера, сюжет новогоднего шоу будет в формате новогодней сказки: девушка, которая перестала верить в чудеса оказывается в роскошном дворце. Но за его стенами ее ждет не принц, а звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева и Максим Галкин.

Судя по видеоролику часть съемок прошли в особняке четы знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики Галкина и Пугачевой крайне удивились, что супруги решили принять у себя Ивлееву.

«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — с иронией подмечают комментаторы.

Другие поклонники пишут, что уже не могут дождаться новогоднего шоу, которое выйдет перед праздником на YouTubе. Подписчики считают, что программа получится невероятной.