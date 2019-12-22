Россияне поделились секретами новогоднего настроения

Москва, 22 декабря. Аналитики сервиса Туту.ру провели исследование, раскрывающее секреты создания новогоднего настроения у россиян.

Как пишет РИА Новости, по результатам опроса, проведенного сервисом, выяснилось, что главными источниками новогоднего настроения у жителей России являются елка, запах мандаринов, «особые» фильмы и процесс подготовки праздничного стола.

В исследовании приняли участие около 4,4 тысячи человек, которые ответили на вопрос о том, каким способом они создают себе новогоднее настроение.

«40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты — елку, гирлянды и прочие украшения. Семь процентов отметили, что начинают чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи и фильмы», — рассказали аналитики.

Примерно шесть процентов опрошенных заявили, что их вдохновляет подготовка новогоднего стола. Столько же сообщили, что настроение им создает покупка подарков и посещение новогодних ярмарок. Четыре процента респондентов рассказали, что ждут новогоднего поздравления президента и боя курантов. И лишь три процента вспомнили о брызгах шампанского, карнавальных костюмах и фейерверках.

«Интересно, что запах мандаринов активнее работает на создание новогоднего настроения. Чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола радует больше, чем брызги шампанского», — отметили эксперты.

Аналитики констатировали, что 20%: опрошенных вообще не любят Новый год из-за толп в магазинах, дополнительных трат на подарки и деликатесы. Многих расстраивает высокая нагрузка на работе перед длительными праздниками.

Ранее RT сообщил, что Росстат назвал стоимость новогоднего стола для среднестатистического россиянина — нынче он обойдется примерно в 6,4 тысячи рублей.